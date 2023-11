‘How To Have Sex’ conta história cautelar sobre abuso e crescimento

How to Have Sex (Reino Unido, 2023. Em cartaz)

Aos 16 anos, a inglesa Tara (Mia McKenna-Bruce) está no limbo entre a formatura do ensino médio e a aprovação na faculdade. Ela, então, viaja com amigas para a Grécia, onde experimentam a farra juvenil de festas barulhentas regadas a álcool. Pressionada pela trupe, Tara decide perder a virgindade — uma escolha que sai de seu controle quando a linha entre o consentimento sexual e o abuso fica turva. Premiado no Festival de Cannes, o longa de estreia da cineasta Molly Manning contorna o machismo e os julgamentos morais para retratar uma realidade comum, mas que insiste em tratar vítimas como culpadas.

