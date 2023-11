Han Kang encara o luto com realismo fantástico em ‘O Livro Branco’

O Livro Branco, de Han Kang (tradução de Natália T. M. Okabayashi; Todavia; 160 páginas; 64,90 reais e 49,90 reais em e-book)

Autora do belo (e estranhíssimo) A Vegetariana, Han Kang usa sua escrita poética e seu flerte com o realismo fantástico para processar um trauma familiar: sua mãe viu morrer nos braços a primeira filha. Mesmo sem ter conhecido a irmã nem visto imagens dela, Han discorre sobre o ocorrido como se fosse testemunha ocular do evento, enquanto narra outras tramas de perdas e ganhos. Cor que representa o luto em parte da Coreia do Sul, o branco do título serve como símbolo que liga o fim com novos recomeços.

