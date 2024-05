Exposição mostra a Revolução dos Cravos pelas lentes de Sebastião Salgado

50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, de Sebastião Salgado (em cartaz no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo)

Em 25 de abril de 1974, um levante militar e popular derrubou a ditadura salazarista em Portugal. Majoritariamente pacífico, o movimento ganhou o nome de Revolução dos Cravos, em referência às flores distribuídas entre a população naquele dia. No cinquentenário da data, uma exposição no MIS revela cinquenta imagens inéditas do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que cobriu o evento no início de sua carreira. Forte e politizada, a mostra é uma janela aberta para a fotografia potente de Salgado e para a história.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial