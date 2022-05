Em ‘Dance Fever’, Florence Welch mescla euforia com canções reflexivas

Gravado durante a pandemia, com o mundo recluso em suas casas, o novo álbum da inglesa Florence Welch traduz o desejo da cantora de voltar a dançar. O título, no entanto, remete à Febre da Dança, um surto coletivo que tomou conta de Estrasburgo, na França medieval, e que fez com que muita gente dançasse até a completa exaustão ou até a morte. As faixas My Love, Free, King e Heaven Is Here, que falam sobre a vida e a morte, ganharam clipes belíssimos, feitos pela cineasta Autumm de Wilde, diretora de Emma (2020). O álbum é dividido em duas partes. Na primeira metade, que conta com faixas compostas e produzidas em parceria com Jack Antonoff, o resultado é dançante e com os característicos vocais grandiosos de Florence. A segunda parte, feita com Dave Bayley, vocalista do Glass Animals, é mais reflexiva e lenta. É como se, após a euforia e a alegria, a criativa Florence nos brindasse com uma relaxante (e desintoxicante) calmaria musical.