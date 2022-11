‘Elizabeth Finch’: romance de Julian Barnes discute história e religião

Elizabeth Finch, de Julian Barnes (tradução de Léa Viveiros de Castro; Rocco; 192 páginas; R$ 59,90 e 29,90 reais em e-book) Em seu curso de cultura e civilização, Elizabeth Finch é o tipo de professora instigante que promete ensinar os alunos a pensar sozinhos. O estudante Neil, narrador do novo romance do inglês Julian Barnes, fica encantado e desenvolve um amor platônico por ela. Quando Elizabeth morre, ele fica com seus diários, e a história se divide entre as tentativas de Neil de desvendar aquela figura enigmática e de dar continuidade ao legado dela. Elegante como sempre, Barnes tempera o livro com reflexões sagazes sobre história e religião.