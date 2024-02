Édouard Louis narra juventude rebelde e nômade em novo livro

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Mudar: Método, de Édouard Louis (tradução de Marília Scalzo; Todavia; 240 pág.; 74,90 reais e 63,90 em e-book)

Antes de ser Édouard Louis, o celebrado escritor francês atendia por Eddy Bellegueule. Oprimido pela pobreza e pela violência, ele se desvencilhou de suas origens e trabalhou em subempregos (e até como garoto de programa) para estudar. Envolveu-se com homens poderosos, viajou pela Europa, mudou de nome e de aparência. Na obra biográfica, a trajetória é descrita por ele com brilhantismo e reflexões potentes, as quais expõem desvios morais de uma sociedade que aplaude privilegiados e criminaliza os que estão às margens.

