‘Distância de Resgate’ encara a natureza para questionar o amor maternal

Distância de resgate, de Samanta Schweblin (tradução de Joca Reiners Terron; Fósforo; 96 págs.; 64,90 reais e 44,90 reais em e-book)

De férias com sua filha Nina no interior da Argentina, Amanda conhece Carla e seu filho, David, um menino peculiar que sofre de uma doença misteriosa causada por uma contaminação no solo do povoado em que moram. Com diálogos enigmáticos e suspense, o livro segue a jornada conturbada de Amanda para chegar a respostas sobre perigos que ameaçam todos a sua volta em uma cidade estranha. Talento premiado da nova literatura argentina, a autora questiona os limites e exageros do amor maternal.

