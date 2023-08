Disco tributo a Bob Marley imagina como seria a obra do cantor em 2023

Africa Unite, de Bob Marley & The Wailers (nas plataformas de streaming)

É desafiador imaginar quais caminhos musicais Bob Marley trilharia se não tivesse morrido em 1981, aos 36 anos. Esse novo tributo ao ídolo jamaicano dá uma pista: novos nomes do afro­beats, movimento que mistura ritmos africanos com jazz e hip-hop, modernizam as músicas de Marley e imaginam como elas seriam se tivessem sido feitas hoje. Hits como Redemption Song, Three Little Birds e One Love ganham novas roupagens em interpretações de artistas como Tiwa Savage, Teni & Oxlade e Patoranking, em duetos póstumos com Marley.

