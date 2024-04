Disco de estreia de Nia Archives traz sopro de renovação ao pop britânico

Silence Is Loud, de Nia Archives (nas plataformas de streaming)

Aos 24 anos, Dehaney Nia Lishahn Hunt, a Nia Archives, se firma como um bem-vindo sopro de renovação na música pop britânica. Neste primeiro álbum, a cantora faz uma criativa mistura de hip-hop com r&b, rock e música eletrônica em faixas com melodias possantes. Com inspirações que vão do pós-punk dos anos 80 até o funk brasileiro, Nia enfileira letras sinceronas e agridoces sobre solidão, amor e família — como no hit Crowded Roomz. Já a melódica Cards on the Table traz uma atmosfera animada e perfeita para dançar.

