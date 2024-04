Carol Duarte brilha em ‘La Chimera’, longa de diretora italiana

La Chimera (Itália/França/Suíça, 2024. Em cartaz a partir de quinta-feira, 25)



Na Toscana dos anos 1980, o inglês Arthur (Josh O’Connor) é um Indiana Jones do lado escuro da força, mais dedicado a assaltar túmulos pela Itália do que à nobre arqueologia. A rotina ao lado de sua trupe criminosa é perturbada quando a atividade põe em xeque o ceticismo do protagonista — ainda assombrado pela morte de sua amada. Em parte releitura do mito de Orfeu, o filme de Alice Rohrwacher contrasta a fantasia e o misticismo da Itália bucólica com o pragmatismo do mundo moderno, extraindo espiritualidade palpável das paisagens lindíssimas. Selecionado pelo Festival de Cannes de 2023, o filme ainda homenageia cineastas como Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini e tem Isabella Rossellini no elenco — que dá brilho a diversas cenas tocantes ao lado da brasileira Carol Duarte.

