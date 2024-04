Cantora folk celebrada, Lucy Rose se abre sobre sua doença rara em disco

This Ain’t the Way You Go Out, de Lucy Rose (disponível nas plataformas de streaming)

Umas das mais celebradas cantoras da nova música folk do Reino Unido, a pianista Lucy Rose achou que jamais voltaria a tocar. Após o parto de seu filho em 2021, a artista de 34 anos desenvolveu uma forma rara de osteoporose que lhe causava excruciante dor nas costas. A superação a inspirou a retornar ao piano. Ao contrário do que se poderia supor, as canções que surgiram são alegres, mesmo em letras confessionais como Could You Help Me, em que descreve a busca pela cura, ou No More, a mais animada e selvagem do álbum. ƒ



