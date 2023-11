Biografia oficial narra a vida e carreira lendárias do rapper Tupac Shakur

Tupac Shakur — A Biografia Autorizada, de Staci Robinson (tradução de Karine Ribeiro; BestSeller; 432 págs.; 89,90 reais e 59,90 reais o e-book)

A história do rap e do hip-hop se divide entre antes e depois de Tupac Shakur. O músico nova-iorquino tirou os gêneros do gueto com inteligência, carisma e letras elaboradas, muitas delas contestadoras e políticas. Nesta biografia, feita por uma amiga de infância de Tupac, sua trajetória é narrada com ares de intimidade, desde a infância, passando por questões raciais e o legado deixado por ele, até os duros momentos após seu assassinato, aos 25 anos, em 1996 — crime que só prendeu os culpados neste ano.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial