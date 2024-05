Beth Gibbons canta sobre luto e solidão no agridoce ‘Lives Outgrown’

Lives Outgrown, de Beth Gibbons (disponível nas plataformas de streaming)

Consagrada nos anos 1990 como vocalista do Portishead, grupo de trip-hop, que mesclava elementos do jazz, do hip hop e da música eletrônica, a inglesa Beth Gibbons apresenta, enfim, seu primeiro disco solo. Ainda adepta do ritmo lânguido, ela inova ao produzir sons mais orgânicos, pelos quais explora sua relação com o luto, o envelhecimento e a solidão. Na agridoce Floating On A Moment, ela lida com a iminência da morte. Ao fim, em Whispering Love, flautas e violão sonorizam a busca por um paraíso que alivie a morbidez.

