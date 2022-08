Animação com gatos e um cão samurai estimula superação de preconceitos

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

O Lendário Cão Guerreiro (Paws of Fury: The Legend of Hank, Estados Unidos, 2022. Em cartaz)

Numa região habitada por gatos, o líder local, Ika Chu, visa a expandir seu palácio e, para isso, ataca uma vila vizinha. Para reforçar a destruição, delega o cargo de samurai protetor ao atrapalhado beagle Hank, que, despreparado, é recebido com franca hostilidade — já que cães e gatos não deveriam ser amigos. Após convencer Jimbo, um ex-samurai, a treiná-lo, Hank consegue conquistar os aldeões e mostra que a coragem é a maior força de um guerreiro. A animação é um remake da sátira racial Banzé no Oeste (1974) — filme de Mel Brooks, que aqui assina a produção executiva —, em que um xerife negro trabalhava numa cidade de brancos. Com uma narrativa que ironiza o cinema e diálogos divertidíssimos, o filme família exalta a amizade e a superação dos preconceitos herdados de outrora.