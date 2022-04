‘Água Fresca para as Flores’ é romance tocante sobre a morte

Há vinte anos, Violette Toussaint vive entre os túmulos do cemitério do qual é zeladora. Paciente, ela empresta o ombro às lamúrias de quem vai ao local se despedir de entes queridos. Sua serenidade, porém, é abalada pela chegada de Julien Seul, um homem que deseja colocar as cinzas da mãe no túmulo de um desconhecido, conduzindo a zeladora a uma viagem dolorida às feridas de seu próprio passado. Tocante e delicada, a obra da francesa Valérie Perrin é uma conversa de peito aberto sobre a morte, o valor da vida e as dores de quem fica. (Água Fresca Para As Flores, de Valérie Perrin. Tradução de Carolina Selvatici; Intrínseca; 480 páginas; 69,90 reais e 46,90 em e-book)