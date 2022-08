‘A Influencer’: livro alfineta cultura dos influenciadores digitais

Emmy é uma “Instamãe”. Nas redes sociais, ela compartilha com 1 milhão de seguidores sua vida imperfeitamente perfeita ao lado dos filhos e do marido — um escritor que se incomoda com a imagem artificial criada por ela, mas depende de sua renda. A narrativa é alternada entre o casal e uma stalker obcecada. Escrito sob pseudônimo pelo casal inglês Collette Lyons e Paul Vlitos, o suspense psicológico alfineta com sagacidade a cultura dos influenciadores digitais, a superexposição e suas consequências sombrias.