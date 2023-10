‘A Idade Dourada’ retorna com pompa de ‘Downton Abbey americana’

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Atualizado em 27 out 2023, 18h22 - Publicado em 30 out 2023, 09h00

A Idade Dourada — segunda temporada (estreia no domingo 29, às 23h, na HBO e na plataforma HBO Max)

Apelidada de “Downton Abbey americana”, a série entra na segunda fase retratando a efervescência cultural de Nova York em 1883, período de ascensão das casas de ópera — as quais serviam de termômetro para medir quem era ou não parte da alta sociedade. Representante dos novos-ricos, Bertha Russell (Carrie Coon) encara mais uma leva de empecilhos para cravar seu lugar entre os que insistem em esnobá-la. Já Peggy (Denée Benton) vai para a Filadélfia, mostrando a vida da elite negra local. Em paralelo, a série olha para fora da bolha ao expor o receio dos ricos diante de sindicalistas, mas sem deixar de fazer rir com o nariz empinado de personagens como a ácida tia Agnes (Christine Baranski).

