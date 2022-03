5 séries de época na mesma linha de ‘Bridgerton’ para ver no streaming

Histórias de época recheadas com intrigas, polêmicas e romances sempre despertaram a atenção do público — não à toa, Bridgerton, da Netflix, é a segunda série mais vista da plataforma e recentemente ganhou uma segunda temporada. Para aqueles que já maratonaram a produção, confira outras 5 boas séries de época para assistir no streaming:

The Great

Onde assistir: Amazon Prime Video (primeira temporada), StarzPlay (segunda temporada)

Ambientada na Rússia do século XVIII, a produção protagonizada por Elle Fanning e Nicholas Hoult conta — de forma saborosamente cômica e fantasiada — a história de Catarina I, esposa de Pedro I que deu um golpe e tornou-se imperatriz. Para além da ambientação clássica com uma estética exagerada e luxuosa, The Great, assim como Bridgerton, mescla camadas satíricas com o drama de época para falar da realeza.

Downton Abbey

Onde assistir: Amazon Prime Video

Com seis temporadas, a série não fala propriamente de realeza, mas de um ambiente bem próximo dela: a aristocracia britânica, com seus figurões e empregados envoltos em eterna luta de classes. A história começa em 1921, após o naufrágio do Titanic, e acompanha a poderosa família Crawley, que possui três mulheres em busca de bons casamentos. Com nomes de peso no elenco como a veterana Maggie Smith e Lily James, a produção é conhecida por combinar todos os elementos que os fãs de séries de época amam: segredos, escândalos e personagens femininas à frente de seu tempo. Para os mais apaixonados que queiram imergir completamente no universo, Downton Abbey também ganhou um filme em 2019 e ganhará outro este ano.

The Gilded Age

Onde assistir: HBO Max

Apostando na elite nova-iorquina da virada do século XIX para o XX, a produção, do mesmo criador de Downton Abbey, Julian Fellowes, é uma comédia romântica para lá de afiada. Com nomes como Cynthia Nixon e Christine Baranski no elenco, a série acompanha a jovem Marian Brooks (Louisa Jacobson), que fica pobre após a morte do pai e precisa se mudar da interiorana Pensilvânia para Nova York morar com as tias – representantes de uma elite tradicional e endinheirada que torce o nariz para os novos-ricos que chegam à metrópole ostentando sua fortuna. Entre figurinos estupendos e boas sacadas, The Gilded Age é uma ótima pedida para aqueles que já maratonaram Bridgerton.

Sanditon

Onde assistir: Globoplay

Ao investir mais no drama, a produção imagina de maneira digna o desenvolvimento de uma obra inacabada de Jane Austen. A história acompanha a jovem Charlotte Heywood (Rose Williams), que chega à cidade litorânea de Sanditon, e logo de cara entra em conflito com Sidney Parker (Theo James), o irmão mais novo de um empresário local. A produção já foi renovada para uma segunda temporada.

Dickinson

Onde assistir: AppleTV+

Protagonizada por Hailee Steinfeld, a série possui três temporadas e traz a clássica pegada da protagonista feminina que possui ideias revolucionárias demais para seu tempo. Ambientada no século XIX, a história acompanha a vida de Emily Dickinson, poetisa que realmente existiu, e aborda a maneira como ela precisa lidar com os obstáculos colocados pela sociedade da época e os problemas com sua família.