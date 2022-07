‘A Doçura da Água’: livro traz trama criativa sobre família e preconceito

Ao fim da guerra civil americana (1861-1865), escravos são libertos, mas sem nenhum amparo social e político. Dois irmãos deixam a fazenda onde cresceram no estado da Geórgia e planejam procurar a mãe, vendida quando eram crianças. Sem recursos, eles aceitam trabalhar para George, dono da propriedade vizinha, que está em luto pela perda do filho no conflito e solitário na relação fria com a mulher. Uma inesperada amizade entre os três pauta os acontecimentos seguintes, numa trama criativa sobre família, preconceito e resiliência.