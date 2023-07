Zé Celso Martinez Corrêa morre em São Paulo, aos 86 anos

Fundador do Teatro Oficina, um dos mais emblemáticos do cenário teatral do país, Zé Celso tinha um jeito brincalhão de levar a vida. Em atividade ininterruptamente desde 1958 — quando foi criado porele na companhia dos amigos Amir Haddad, Renato Borghi, Etty Fraser, Fauzi Arap e Ronaldo Daniel —, o grupo reinventou uma linguagem teatral que fez frente à ditadura militar, com um estilo arrojado e de forte interação com o público. Foi uma sucessão de quebras de tabus diversos, contestando fatos e normas sociais.

Ele morre exatamente um mês após se casar com o também diretor Marcelo Drummond, de 60, no seu Teatro Oficina.