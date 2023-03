Xuxa alfineta Bolsonaro no Dia Internacional da Mulher

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, Xuxa gravou um vídeo em que reflete sobre o machismo e pede para que as mulheres se ajudem mais. “Nós mulheres estamos passando por momentos muito difíceis depois desse governo, desse desgoverno, onde o feminicídio cresceu e o machismo imperou, mas isso vai mudar. E o que eu quero dizer para as mulheres é que não larguem a mão uma da outra. Parem de ficar apontando defeito uma na outra. ‘Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer’, então, essa música é nossa”, ressaltou a apesentadora.

Por fim, Xuxa fez questão de falar que sua maior inspiração é a sua mãe, Alda Menghel, que faleceu em 2018. “Minha mãe me inspirou e me inspira todos os dias. Teve cinco filhos, teve gêmeos que morreram. Ela só queria ser mãe, sempre quis. Ela me inspira e continua me inspirando até hoje. Ela sem dúvida é a mulher inspiradora da minha vida e vai ser sempre”, disse Xuxa, que comemora 60 anos no dia 27 desde mês. Nesta quarta-feira, 8, ela é convidada do programa Saia Justa, do GNT, e no próximo sábado, 11, comemora a data em um especial no Altas Horas, da TV Globo.