Xamã, o galã sem pudores de ‘Renascer’

Em uma semana no ar como Damião, em Renascer, o cantor Xamã vem chamando atenção nas redes sociais. O artista virou assunto essa semana por uma cena de nudez durante a exibição do capítulo de terça-feira, 28. No episódio, o seu personagem aparece pulando em um rio completamente sem roupa e a escolha da direção foi deixar o bumbum à mostra do cantor. Na cena, Xamã contracenava com Mell Muzzillo, que interpreta a Ritinha. Vale ressaltar que, o romance nas telas é especulado de estar acontecendo também na vida real. Nesta sexta-feira, 1, ele lançou o clipe da música Quando A Gente Ama. Gravado no Vidigal, no Rio, o hit repaginado música de Arnaldo Saccomani, conta com participações especiais de Mell e Juan Paiva.

Jason Carlos da Cruz Fernandes, de 34 anos, conhecido como Xamã, é natural de Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Antes de se tornar cantor, ele pensava em ser advogado. Cursou direito, trabalhou em lojas, camelôs e vendeu amendoim no trem. Em 2017, investindo na carreira de rapper, ele chegou a participar de coletivos como 1kilo e Cartel MCs, e passou a se dedicar totalmente à música. No final de 2021, com a carreira solo já consolidada, chegou ao topo das paradas com o hit Malvadão 3.