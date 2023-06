Wolf Maya se pronuncia sobre acusação de assédio de Alexandre Frota 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-deputado federal Alexandre Frota afirmou recentemente que foi assediado por Wolf Maya, que teria lhe chamado para o quarto e pedido para que ele tirasse a calça. Agora o diretor veio a público se manifestar sobre a acusação. “No passado, o Alexandre Frota fez comigo os melhores trabalhos como ator e não precisei comê-lo para isso. Fomos amigos. No presente, ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os novos de Brasília”, escreveu Wolf no Instagram.

Frota afirmou que o episódio aconteceu em Poços de Caldas (MG), durante as gravações de Livre Para Voar, novela exibida em 1985 na TV Globo. “O Wolf correu atrás de mim em Poços de Caldas. Estava fazendo novela lá. Ele me chamou no quarto e veio com aquele papo: ‘Tira a calça aí, caramba’. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: ‘P*orra, Wolf, tá louco?’ E peguei e saí do quarto. Ele estava de roupão. Vai ficar p*to com isso. Foi só dessa vez e depois ficamos amigos”, contou Frota, aos risos, no podcast Não É Nada Pessoal.