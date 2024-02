William declina de funeral ao lado de rainha Camilla; saiba alegação

O príncipe William declinou a presença no funeral do rei Constantino II da Grécia no Castelo de Windsor nesta terça-feira, 27. De acordo com o Page Six, a razão da ausência do Príncipe de Gales não ficou clara, mas um porta-voz do Palácio de Kensington disse que a Princesa de Gales está “bem”. Kate Middleton se recupera de uma cirurgia abdominal, e não comparecerá a nenhum evento público até depois da Páscoa. Ainda de acordo com o site, William, estava programado para fazer uma leitura na cerimônia, mas ligou para a família real grega no último minuto para se desculpar por declinar por “motivos pessoais”. Assim, a rainha Camilla liderou o evento real, enquanto rei Charles III também segue fora dos compromissos, já que está em tratamento do câncer.