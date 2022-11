William Bonner se retrata após fala preconceituosa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

William Bonner se retratou ao vivo nesta terça-feira, 8, sobre uma fala capacitista que fez durante a cobertura do segundo turno da eleição presidencial. O apresentador do Jornal Nacional explicou que usou a palavra “esquizofrenia” de forma inadequada, depois de apresentar uma matéria especial sobre o assunto. O programa preparou uma reportagem sobre o tema para alertar o público da importância de falar a respeito da esquizofrenia. “Alguns dias atrás, no domingo do segundo turno da eleição, eu, por ignorância, usei a palavra esquizofrenia como se fosse sinônimo para uma explicação confusa que eu tentei fazer. Felizmente, eu fui alertado para o erro. Essa reportagem é uma forma de me retratar pelo meu erro pessoal e também a nossa maneira de ajudar a combater a falta de informação”, disse.

A fala ocorreu quando Bonner e Renata Lo Prete cobriam uma edição especial voltada para a cobertura das eleições. A todo instante, eles atualizavam os números da apuração em todo o país e, em determinado momento, disse que apresentaria mais um dado, o que não aconteceu. Depois da falha técnica, tentou contornar: “Não é que minha esquizofrenia tenha chegado a esse ponto. Me disseram uma coisa no ponto, que tínhamos uma informação nova”, declarou na ocasião. O fato de usar o termo em tom negativo só reforça imagens consolidadas e preconceituosas contra pessoas que vivem com o distúrbio.