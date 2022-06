William Bonner já tem data para deixar Jornal Nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

William Bonner, 58 anos, já começa a se preparar para sair do Jornal Nacional. Em negociação com a direção de jornalismo da TV Globo, o jornalista planeja se desligar no segundo semestre de 2023, ainda que seu contrato se mantenha até o final de 2025. A ideia é que ele se mantenha como editor no período. Apesar do assunto não ser confirmado pela emissora, já se articula nos bastidores quem seria seu substituto. Entre os possíveis nomes cogitados para substituir Bonner, o de César Tralli, 51 anos, atualmente no Jornal Hoje, e o de Heraldo Pereira, 60, que corre por fora. Bonner está há 26 anos no comando do principal telejornal da emissora e já pediu para não mediar o debate entre os candidatos à presidência.

