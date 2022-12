‘Virou passeio!’ As dancinhas durante o jogo do Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na tarde desta segunda-feira, 5, durante a vitória do Brasil contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Catar, os jogadores da seleção brasileira, além de talento com a bola, mostraram o gingado em campo, nas clássicas danças de comemoração de gols. Vinicius Jr. abriu o placar e fez o passinho junto com seus companheiros, uma coreografia viral do Tik Tok da música Pagodão do Birimbola. Seguido por Neymar, que comemorou em uma rodinha com os outros jogadores, quando todos pularam juntos. O terceiro a marcar foi Richarlison, famoso pela “dança do pombo”. Dessa vez, ele correu em direção ao banco e fez a dança junto com Tite e os demais companheiros. Depois do camisa 9, o quarto gol foi marcado por Paquetá, conhecido por sempre “lançar” o passinho, ritmo que acompanha o funk carioca. Claro que na Copa do Mundo não foi diferente, ele fez a dança logo depois de aumentar a diferença contra a Coreia e finalizar o “baile” da Seleção rumo às quartas de final.

Mãozinha pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, birimbola… toma toma 🇧🇷 pic.twitter.com/57EkcVY3iF — CHOQUEI (@choquei) December 5, 2022

paqueta dançando me deixou mais doido que o próprio gol dele pic.twitter.com/2aUFkiCvfJ — lucas (@lucastuita) December 5, 2022

