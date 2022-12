A promessa que Neymar não cumpriu para Bolsonaro na Copa do Catar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar tinha prometido ao presidente Jair Bolsonaro que a comemoração do primeiro gol que fizesse na Copa do Mundo seria em sua homenagem. Entretanto, o atleta ao bater um pênalti na partida do Brasil contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira, 5, preferiu uma comemoração padronizada, abraçou os companheiros de equipe, vibrou com a torcida e apontou os dedos para o céu, nada além disso.