Viola Davis fará produção brasileira; saiba qual

A coluna descobriu que a vinda de Viola Davis ao Brasil rendeu novos trabalhos por aqui. A mais nova “carioca” de nascença não para. É dela a produção de O Beijo no Asfalto, do dramaturgo Nelson Rodrigues, em Hollywood. O produtor brasileiro Maurício Mota (neto de Nelson) está no comando das filmagens e na montagem da peça na Broadway. A produção será de Viola e de seu marido, Julius Tennon. Maurício aproveitou a vinda de Viola ao Brasil e levou a filha, Pilar Mota, e a mãe, a autora Sonia Rodrigues – que acaba de lançar o livro Freud em Madureira – para conhecer a atriz na suíte do Copacabana Palace. Luxo que fala, né?