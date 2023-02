Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O carnavalesco Paulo Barros, choca já no abre alas trazendo a festa do deus Baco, com vários casais homo e heteronormativos bebendo vinho em uma festa da uva, como na Grécia Antiga. Casais e trisais se beijam e se acariciam celebrando o amor livre na Sapucaí em um enredo que fala sobre as festas populares.

