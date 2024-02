Vila Isabel: Sabrina Sato em ousada fantasia no enredo ‘Gbala’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No desfile de 2024, a Unidos de Vila Isabel reedita o enredo Gbala – Viagem ao Templo da Criação de 1993 – antológico samba que tem a assinatura de Martinho da Vila. A escola retrata a história ancestral, sob a ótica das religiões de matriz africana, quando o “Deus dos deuses” Olorum delegou para Oxalá que criasse os homens. Depois de algum tempo, a criação passou a tratar mal aquilo que deveria cuidar. Então, os orixás reuniram crianças de todo mundo para que pudessem ir ao templo da criação. Essa viagem, assinada pelo inventivo carnavalesco Paulo Barros, ressalta a importância das crianças para um mundo melhor. “Gbala é resgatar, salvar/ E a criança é a esperança de Oxalá/ Gbala, resgatar, salvar/ A criança é a esperança de Oxalá/ Vamos sonhar”, apresenta trecho do samba. O intérprete é Tinga e o mestre de bateria Macaco Branco. A escola ficou em terceiro lugar em 2023.

A apresentadora Sabrina Sato continua reinando à frente da bateria da escola. Ela esteve no posto de 2011 a 2019, e voltou a ocupar o lugar em 2021. Além disso, a apresentadora desfila em São Paulo, pela Gaviões da Fiel e marca presença em bailes e camarotes durante a estação mais agitada. Essa rotina agitada, inclusive, é tema do reality Carnaval da Sabrina, no GNT. “A gente romantiza, mas dá muito trabalho. O Carnaval mostra realmente a força do brasileiro, a resiliência. É algo que só tem aqui e é só nosso. Uma vez que você veja uma escola passar na sua frente, essa energia mexe muito”, disse.

