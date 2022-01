Vídeo: surfista sofre o mais assustador acidente na história de Nazaré

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acostumados a assistir cenas impactantes em dias de surfe nas ondas gigantes de Nazaré, o público que lotou a praia e o penhasco da praia portuguesa neste fim de semana testemunhou uma cena difícil de esquecer. Ao descer uma montanha d’água de cerca de 25 metros de altura, o americano CJ Macias não conseguiu controlar a prancha e foi varrido pela gigantesca parede de espuma, que o levou para longe. Tão longe que os salva-vidas demoraram cinco minutos para encontrá-lo, em estado de choque – o fato de usar uma camisa de lycra branca dificultou a busca.

“A parte verdadeiramente assustadora daquele momento foi não conseguir encontrá-lo durante tanto tempo. Isto com dois jet skis de segurança na água e com dois spotters lá em cima, no penhasco”, relata Garrett McNamara, cunhado de Macias e um dos pioneiros no surfe de ondas gigantes em Nazaré. Ex-atleta profissional de vôlei, Macias está hospitalizado e teve o ombro deslocado e um tímpano perfurado. “Foi um milagre acontecer só isso a ele”, frisa McNamara.

Somente no sábado outros dois surfistas sofreram acidentes e foram hospitalizados, sem muita gravidade. As ondas extremamente grandes vinham sendo monitoradas por atletas de todo o mundo, que rumaram para a Praia do Norte em busca de um recorde mundial do Big Wave Awards, da World Surf League (WSL). O resultado será divulgado em novembro.