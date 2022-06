Vídeo: relato emocionante de Johnny Hooker e protestos contra Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Johnny Hooker falou sobre a perda do amigo e “amor da sua vida” baixista André Soares, 35 anos, vítima de Covid-19. Durante sua apresentação no Rock in Rio Lisboa, neste domingo, 26, ele disse: “Eles atrasaram propositalmente as vacinas, por conta disso o meu amigo, o amor da minha vida, o André, de 35 anos morreu de Covid”. Interrompido por gritos de protesto contra o governo Bolsonaro (PL), o cantor voltou a falar: “Então, por todos nós que caímos, por todos que perdemos nesse governo genocida, esse governo assassino, vamos fazer justiça por seus nomes, e especialmente por André, nós não vamos esquecer vocês”. Assista ao vídeo: