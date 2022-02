Victoria’s Secret contrata primeira modelo com Síndrome de Down

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pressionada por exigências de modernização depois insistir por mais de duas décadas na estética de top models magérrimas em desfiles anuais de forte apelo sexual, a Victoria’s Secret deu mais um passo em seu processo de readequação aos tempos de inclusão e diversidade. A grife californiana apresentou ao mundo nesta quinta-feira (17) sua primeira modelo com Síndrome de Down: a porto-riquenha Sofia Jirau, 24 anos.

Sofia não é uma neófita no mundo da moda e estreou na carreira em 2020, na New York Fashion Week. Ela é mais um reforço no esquadrão de mulheres fortes, ativistas e não necessariamente dentro dos padrões de beleza tradicionais que a empresa contratou nos últimos meses para suas campanhas inclusiva e livres de — toc-toc-toc — “feminilidade tóxica”. A jogadora de futebol Megan Rapinoe, a atriz indiana Priyanka Chopra Jonas, a modelo plus size inglesa Paloma Elsesser e a modelo trans cearense Valentina Sampaio são outras representantes do plano de marketing de transformação da marca.