Vera Fischer contrai Covid e cancela comemoração de carreira

Vera Fischer celebra 55 anos de carreira com a bem-sucedida comédia Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito. A ideia era estrear nesta sexta-feira, 13, no Teatro Prudential, no Rio. Mas a atriz pegou Covid e precisou desmarcar toda a sua agenda. Segundo a assessoria de imprensa, Vera está bem, em casa de repouso, apenas com sintomas de gripe leve. Ela tomou as quatro doses de vacina.

Na peça, Vera, de 71 anos, dá vida a Dulce Carmona, uma septuagenária às voltas com a notícia de que seu único filho, Lauro, personagem de Mouhamed Harfouch, está de casamento marcado com Gardênia (Marta Paret), uma mulher de quem ela nunca ouviu falar. A partir daí, a aristocrática madame entra em guerra com a noiva e se mostra uma mãe obcecada em dar ao filho um futuro digno de sua “classe social”, para manter as aparências da família.