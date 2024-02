Valéria Valenssa explica 200 mil recebidos de escola petista para desfilar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Valéria Valenssa, que fez muito sucesso como a Globeleza das vinhetas da TV Globo, voltou ao carnaval após hiato de quase 20 anos. A modelo cruza a Avenida nesta sexta-feira, 9, desfilando pela União de Maricá, escola da Série Ouro. Nessa semana, a quantia que a empresária teria recebido para a participação, nada menos que 200 mil reais, foi divulgada.

“Todos os anos que eu vim tanto para o Rio, quanto para São Paulo, eu não vim só desfilar, eu vim a trabalho. E tem produção, tem equipe. Eu sou profissional”, explica Valéria que também tem o título de embaixadora da cidade.

A União de Maricá estreia na avenida com o empurrãozinho do deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá, com o enredo O Esperançar do Poeta, uma homenagem ao ofício dos compositores. Valéria foi a primeira Globeleza da história, ficando no cargo entre 1991 e 2004. Também foi rainha de bateria da Portela entre 1995 e 1999 e 2005 e ficou famosa por desfilar somente pintada, de forma semelhante a que aparecia nas vinhetas.

