Escola ‘petista’, camelôs e Emicida: O que esperar do Grupo de Acesso

O Grupo de Acesso, oficialmente chamado de Série Ouro, desfila a partir desta sexta-feira, 9, e segue na noite de sábado, 10. A segunda divisão do carnaval carioca apresenta enredos cujo objetivo maior é chegar ao Grupo Especial. Mesmo tendo um orçamento mais modesto que os das agremiações principais, a concorrência é alta e os integrantes dão o nome. O primeiro grupo que passa pela avenida é composto por: União do Parque Acari; Império da Tijuca; Acadêmicos de Vigário Geral; Inocentes de Belford Roxo; Estácio de Sá; União de Maricá; Acadêmicos de Niterói; Unidos da Ponte.

Estreando na Sapucaí, a União do Parque Acari perdeu uma parte significativa das fantasias que estavam prontas para o desfile no temporal que atingiu o Grande Rio no dia 15 de janeiro. A quadra da escola, onde os itens estavam armazenados, foi invadida pela força da água. O enredo escolhido é uma homenagem aos 50 anos do Bloco Ilê Aiyê, considerado o primeiro bloco afro do Brasil. Império da Tijuca, segunda escola a desfilar pela Série Ouro, homenageará a cantora Lia de Itamaracá. A Acadêmicos de Vigário Geral levará para Marquês de Sapucaí o enredo Sons e ritmos da capital da encantaria, sobre as tradicionais festas da cidade do Maranhão. Já a Inocentes de Belford Roxo mudou o enredo sobre Búzios, para tratar do comércio de rua e camelôs. Estácio de Sá desfila Chão de Devoção: Orgulho Ancestral. União de Maricá estreia na avenida com o empurrãozinho do deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá, com o enredo O Esperançar do Poeta, uma homenagem ao ofício dos compositores. A Acadêmicos de Niterói trará para o carnaval a Festa de Catopês, de Montes Claros (MG). E para fechar esta primeira noite, a Unidos da Ponte leva o enredo Tendendém – O axé do epô pupá, que conta a saga do dendê desde a sua origem mítica em terras africanas.

No sábado, as escolas são: Sereno de Campo Grande; Em Cima da Hora; Arranco do Engenho de Dentro; União da Ilha; Unidos de Padre Miguel; São Clemente; Unidos de Bangu; Império Serrano.

A Sereno de Campo Grande entra na Sapucaí comemorando o 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, em pleno fevereiro. Em Cima da Hora leva o enredo A Nossa Luta Continua!, uma ode ao trabalhismo no Brasil, contra a precarização do trabalho, reafirmando a luta da classe operária. O Arranco vai celebrar a doutora Nise da Silveira e o Instituto Municipal de Assistência à Saúde que leva seu nome. Inspirado no livro Amoras, do rapper Emicida, e em demais contos infantis do universo da literatura negra brasileira, a União da Ilha do Governador faz uma viagem pelo olhar da infância com Doum e Amora: crianças para transformar o mundo. Unidos de Padre Miguel apresenta O Redentor do Sertão, no ano em que se comemora 180 anos do nascimento de Padre Cícero. Rebaixada do Grupo Especial no ano passado, a São Clemente celebra a vida e a obra do compositor Zé Katimba. Unidos de Bangu, em busca do título da Série Ouro, leva o enredo Jorge da Capadócia. Para encerrar os desfiles do grupo, o tradicional Império Serrano apresenta Ilú-ọba Ọ̀yọ́: a gira dos ancestrais, uma grande louvação aos orixás em forma de xirê.