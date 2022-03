Vai, Anitta! Cantora quebra recorde e ‘Envolver’ entra no Top 4 do Spotify

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Meu Deus, Oh My God, Díos Mio!”. Foi assim que a cantora Anitta, de 28 anos, agradeceu aos fãs por colocarem a música Envolver em quarto lugar no ranking das mais ouvidas do mundo. A carioca, que entrou no TOP 20 do Spotify Global na última semana, tem visto o número de reproduções do seu lançamento mais recente em espanhol se multiplicar nos últimos dias.

Meu Deus / Dios Mio / Oh My God pic.twitter.com/vuocDejVX5 — Anitta (@Anitta) March 23, 2022

Em clima de Copa do Mundo, os admiradores de Anitta têm promovido uma campanha para estimular que mais pessoas ouçam a canção. Tudo para que ela quebre mais um recorde e se torne a primeira brasileira a ocupar o primeiro lugar na lista da plataforma de streaming — ela já é a primeira artista nacional a entrar no TOP 10 com uma canção solo, ou seja, sem a participação de nomes da cena internacional.

Lançada em novembro passado, Envolver viralizou após o desafio El Paso de Anitta, promovido pelo TikTok, conquistar usuários ao redor do mundo. Ao todo, a tag que faz referência ao sucesso já foi usada mais de 200 milhões de vezes na rede social.