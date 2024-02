Uma ausência no camarote do Governador Cláudio Castro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Governador do Rio, Cláudio Castro (PL), chegou na noite deste domingo, 11, para o seu camarote no setor ímpar da Sapucaí. Na entrada, acompanhado de poucos assessores, Castro afirmou que não vê problema algum na sua relação com o vice, Thiago Pampolha (MDB).

Pampolha, no entanto, não foi convidado para o camarote do Governador . “Nós continuamos amigos. Se alguém tem que ficar chateado, é o União Brasil”, disse Castro, se referindo a saída do vice do partido e a entrada no MDB.

