Torcida brasileira no Catar não tem negros; o que isso quer dizer

A observação faz parte da partida entre Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final, realizada nesta segunda-feira, 5, na Copa do Mundo. As imagens da torcida brasileira no Catar chamam a atenção por um detalhe: quase não se vê torcedores negros vestindo a camisa da Seleção nas arquibancadas – ao contrário do que se vê em campo. Por quê? A realidade brasileira, em que as diferenças sociais são marcadas também por uma questão de cor, não possibilita igualdade de acesso a determinados eventos – cada vez mais caríssimos. O racismo estrutural mostra sua face a todo instante e faz gol contra no Catar.