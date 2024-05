Tom Brady zomba de Taylor Swift em seu especial na Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tom Brady foi “ridicularizado” por uma lista de celebridades e comediantes na série de humor The Greatest Roast of All Time: Tom Brady. O especial foi transmitido ao vivo no domingo, 5, na Netflix. O ex-quarterback entrou no clima das piadas e também fez algumas durante a transmissão. Ele se dirigiu ao público no Kia Forum em Inglewood, Califórnia, e fez uma brincadeira com Taylor Swift e o time do seu namorado, Kansas City Chiefs. “Kansas City, você diz que seu estádio é o mais barulhento. Ajuda quando todos os seus fãs são meninas de 14 anos”. Depois que a loira começou a frequentar os jogos dos Chiefs em setembro, a base de fãs de Kansas City se expandiu muito para os fãs de Swift, que queriam apoiar seu relacionamento com o jogador Travis Kelce.