‘Terra e Paixão’: Mulheres se inspiram em Tatá Werneck em sites adultos

Na novela das 9 da TV Globo, Tatá Werneck, 40, vive a personagem Anely. Ela é irmã de Lucinda, Débora Falabella, 44, e ganha dinheiro como stripper de sites adultos. Porém, apesar de tirar a roupa e pedir pix na internet, Anely guarda este segredo da família. Com a desculpa de que estuda e faz cursos online, ela usa um disfarce – uma máscara preta, para esconder a identidade durante as lives em seu quarto. Na vida real, fora das cenas de Terra e Paixão, muitas mulheres ganham dinheiro com esse tipo de conteúdo em plataformas como o Onlyfans e Privacy. A coluna foi atrás de algumas dessas histórias. Sem medo de mostrar o rosto ou revelar a identidade, elas relatam como lidam com a superexposição nas redes em troca de “pix”.

Larissa Sumpani, 24, de Minas Gerais, é um exemplo de quem vive o que é retratado por Tatá na novela. Ela afirma que ganha mais de seis dígitos com os conteúdos que gera, mas não esconde da família a origem do recurso. “Inicialmente foi bem difícil, pois venho de uma família religiosa e essa profissão entra em conflito com vários dogmas. A reação não foi positiva, mas sempre fui firme com minhas escolhas”.

Ela relata que é possível manter a identidade secreta nas plataformas, mas a rentabilidade acaba sendo menor. “No início eu fazia lives abertas e conversava com os usuários. Hoje só faço nas minhas plataformas fechadas para assinantes. Quando as lives eram abertas, já recebi diversos pedidos desagradáveis e comentários preconceituosos. Você tem que deixar claro que seu trabalho merece respeito como qualquer outro e quem não enxergar isso será banido das redes”, ensina.

Já Babi Palomas, também de 24, do interior de São Paulo, conta que nem todos da sua família sabem. “Não tenho muito contato com meus pais. Minha avó, no entanto, sabe e me apoia, porém sempre faz piadas de que só vai dar like nas fotos que não estou de lingerie”, brinca ela, que faz lives e interage com seguidores. “Já li algo que não me agradou sim, geralmente só ignoro. Não há porque dar palco para comentários maldosos”, continua.

Na vida de Babi, que começou a produzir conteúdo há dois anos e meio, quando trabalhava como estagiária em um escritório de contabilidade, a personagem de Tatá é sempre lembrada pela avó, única que a apoia na família. “Está bem divertida a novela. E tem bastante coisa da realidade, é até um pouco Hannah Montana (personagem de um seriado homônimo de 2006), de esconder com a máscara. E minha vó sempre assiste e me compara”. Ela também fala do julgamento negativo de muitas pessoas, que a fazem esconder a vida on-line dos pais, como a personagem da novela. “Muitos julgam e acham que quem trabalha online faz atendimento presencial, mas 98% das vezes nunca acontece”.

Tanto Larissa quanto Babi não gostam de revelar os valores que faturam por mês, mas garantem que passa dos 30 mil reais. Tanto que não precisam de outra atividade para se manterem. Tudo pelo pix.