Tênis: número três do mundo agride árbitro e é expulso do ATP de Acapulco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Terceiro colocado no ranking mundial de tênis (ele está atrás apenas do sérvio Novak Djokovic, ainda o primeirão, e do russo Danill Medvedev), Alexander Zverev foi expulso do torneio da ATP de Acapulco, no México, na noite desta terça-feira (23), por ter partido agressivamente para cima do árbitro da partida. O alemão perdeu a compostura depois de ser derrotado nas duplas ao lado do brasileiro Marcelo Melo. Ele cumprimentou os adversários, seguiu até a cadeira do árbitro e bateu três vezes com a raquete na estrutura, além de xingá-lo.

Lula parte para o ataque

O juiz precisou chegar os pés para o lado, para que as raquetadas não o acertassem. Como punição, Zverev está fora da disputa de simples – ele estava classificado para as oitavas de final. “Devido à conduta antiesportiva na conclusão da partida de duplas, Alexander Zverev foi retirado do torneio em Acapulco”, diz a nota divulgada pela ATP.