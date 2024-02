Tecnologia do Coldplay conquista a Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A grande surpresa para a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro é a distribuição de pulseiras com iluminação, muito utilizadas em shows internacionais, e que agora passam a ser vistas também dentro da Marquês de Sapucaí. Todas as pessoas que chegam ao Sambódromo recebem as pulseiras, que são comandadas por uma mesa de iluminação especial dentro de cada uma das escolas de samba. Ou seja, vem muita emoção, mas também tecnologia no Carnaval de 2024.