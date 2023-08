Tatá Werneck gera climão ao barrar parte de elenco em seu aniversário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao comemorar seus 40 anos, Tatá Werneck resolveu reunir os amigos em casa, no seu condomínio na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo, 27. Só que apenas parte do elenco com quem contracena em Terra e Paixão foi chamada. A coluna soube que isso gerou climão entre os que foram convidados e os “barrados do baile”, com trocas de mensagens de desapontamentos no grupo de whatsapp da novela das 9 da TV Globo. Tatá, vale lembrar, vive às voltas da quebra do seu sigilo bancário pedido pela CPI das criptomoedas.

Com direito até show da cantora Sandy, Tatá não deixou de fora o elenco central e os diretores. Mas os atores secundários, esses não tiveram vez. “As pessoas estavam perguntando, até jornalista me perguntou: ‘E aí, vai ser um festão?’. E eu falo: não tem ninguém ali que não seja meu amigo. Até porque eu não deixei as pessoas levarem acompanhante, só se eu conhecesse. Eu sou bem franca, sabe, gente, é na minha casa, eu não sou promoter de festa, não tô fazendo um lançamento. É na minha casa, são os meus amigos”, justificou ela, depois, via redes sociais. Xii…

