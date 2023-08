Tatá Werneck é internada com Covid após festão de aniversário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tatá Werneck está internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, após testar positivo para Covid-19. No domingo 27, ela comemorou seus 40 anos com um festão, em casa, que recebeu cerca de 700 pessoas. Apesar de tentar filtrar a lista de convidados para apenas pessoas próximas, a comemoração contou até com um show da cantora Sandy. A humorista também ficará afastada das gravações de Terra e Paixão, o que afetará o cronograma da novela. A internação se dá pela vontade de Tatá de ficar isolada da família.

