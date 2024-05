Superiate movido a hidrogênio, ligado a Bill Gates, é oficialmente lançado

Giro VEJA - quarta, 8 de maio

As obras de prevenção a desastres naturais e os resgates feitos no RS

O presidente Lula anunciou nesta quarta-feira, 8, obras no valor de 18,3 bilhões de reais do novo PAC. Os recursos para obras de prevenção de desastres naturais representam 1,7 bilhão de reais, cerca de 9% do total. As demandas do RS, castigado pelas chuvas, serão todas contempladas, segundo o governo federal. Saiba mais no Giro VEJA.