Sophie Charlotte conta como foi viver Gal Costa no cinema

Recentemente Shophie Charlotte conversou com a coluna sobre o desafio de interpretar uma das maiores vozes da MPB no cinema. Coube à atriz interpretar Gal Costa em filme ainda inédito, previsto para estrear nos cinemas em 2023. “Esse papel é a coisa mais impressionante da minha carreira até aqui, o maior barato. Encontrei a Gal diversas vezes e ela dividiu comigo referências de seu canto tão potente”, encanta-se Sophie.

O filme, com nome provisório de Meu nome é Gal, teve cenas rodadas entre Rio, São Paulo e Bahia. Todas as filmagens aconteceram no início deste ano. A atriz de 33 anos, atualmente em Todas as Flores, novela da Globoplay de João Emanuel Carneiro, precisou fazer aulas de canto e de fono para adquirir um sotaque preciso da cantora ícone da Tropicália.

O filme é uma homenagem a Gal Costa no início da carreira, retratando a primeira década em que ela junto com os companheiros Gilberto Gil, Maria Betânia e Caetano Veloso se organizam musicalmente, o que daria como resultado o movimento do tropicalismo no cenário cultural do país.