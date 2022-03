Soldado russo é alimentado por ucranianos e chora ao falar com a mãe; veja

Postado pela jornalista ucraniana Anastasiia Lapatina nesta quarta-feira (2), o vídeo em que civis do país aparecem alimentando um soldado russo depois de sua rendição comoveu o mundo. As imagens mostram o rapaz tremendo de frio, comendo o que parece ser um sanduíche e bebendo chá. Uma voluntária consegue fazer uma chamada de vídeo para a mãe do militar, que, emocionado, começa a chorar ao vê-la na tela. Veja:

A Russian soldier surrendered. Ukrainians gave him tea, food, and let him call his mother on video. I want to cry from how much I love my country. pic.twitter.com/ZiERQsyBbo

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) March 2, 2022