Silvio Santos liga no SBT e ordena transmissão de carnaval às pressas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Silvio Santos, homenageado da escola de samba Tradição, em 2001, resolveu surpreender. Ligou para emissora da qual é dono, ordenando a transmissão do desfile logo após o SBT Repórter, com direito a logo do próprio SBT. Neste mesmo momento, a Globo transmite o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ao vivo pelo Multishow. É uma briga grande, já que o desfile do Silvio Santos é antológico para quem acompanha o carnaval carioca.